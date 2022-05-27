«Не подозревала, что ждет впереди»: жена Гуфа рассказала о родах

Фото: t.me/thealexguf

Супруга рэпера Гуфа Юлия, которая подарила музыканту ребенка 26 мая, рассказала о своем опыте родов.

По ее словам, схватки проходили достаточно болезненно.

— Даже не подозревала, что ждет меня впереди. Отдельное спасибо хочу выразить моему врачу, — цитирует девушку Пятый канал.

Она отметила, что врачи не отходили от нее целые сутки.

26 мая рэп-исполнитель Алексей Долматов, также известный как Гуф, стал отцом во второй раз. Фотография Юлии и Алексея Долматовых появилась в соцсетях. На снимке родители в больничной палате держат на руках новорожденного ребенка. Пара еще не сообщала о поле малыша. Раскрывать имя ребенка родители также не стали. В комментариях под постом пару поздравили с пополнением: «От души поздравляю вас»; «Квинтэссенция счастья»; «Растите здоровенькими и счастливыми».

Недавно инстаблогерша Айза рассказала о ситуации, после которой ушла от рэпера Гуфа. Пара поженилась в 2008 году, в 2010 году у влюбленных родился сын Сами, а в 2014-м они объявили о разводе.

После расставания с Гуфом Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, в браке родился сын Элвис. Но в 2020 году пара объявила о расставании. После этого она встречалась с музыкантом Олегом Майами. Сейчас девушка свободна.