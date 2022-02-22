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Айза рассказала, что стало последней каплей в отношениях с Гуфом

Анна Михалюк

Общество
Айза рассказала, что стало последней каплей в отношениях с Гуфом

Инстаблогер Айза рассказала о ситуации, после которой ушла от рэпера Гуфа.

Пара поженилась в 2008 году, в 2010 родился сын Сами, а в 2014 они объявили о разводе.

— Это был 2013 год. Я была у подружек, Леша опять куда-то пропал, нам нечем платить за квартиру. Я сижу, и у меня дикое равнодушие, мне все равно. И тут заходит мой друг и говорит: «Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Леша и просит денег на проститутку». Я встала, медленно подошла к шкафу, взяла мешки для мусора. Дала их подружкам и няне и сказала: «Собирайте мои вещи и вещи ребенка». Собрали все и уехали, — сказала Айза в новом выпуске программы «Детектор» на телеканале «Пятница!».

При этом девушка не отрицает, что сама была не честна со своим партнером и начала ему изменять после свадьбы.

— Мы были в браке десять лет, какой-то период у нас вообще не было близости, — сокрушалась она. — Я женщина... И заколебалась. Я ему начала рано изменять, не сосчитать сколько. Я знала, что я не буду верной женой. Мне нравились другие мужчины. Его друзья. Они сами ко мне клеились. И Птаха тоже, — призналась блогер.

Об отношениях Айзы пока ничего не известно. После расставания с Гуфом она вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, в браке родился сын Элвис, но в 2020 году пара объявила о расставании. После этого она встречалась с музыкантом Олегом Майами. Сейчас девушка свободна.

В конце 2021 года рэпер Гуф женился во второй раз. Его избранницей стала танцовщица Юлия Королева.

После свадьбы рэпера Айза решила сменить фамилию – теперь ее зовут Айза Лилуна Ай.

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