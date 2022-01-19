Айза сменила фамилию после свадьбы Гуфа

37-летняя Айза Долматова решила не носить одну фамилию с новой избранницей рэпера Гуфа.

— Мне на самом деле плевать, какая у меня фамилия, но уже хочется отделаться от прошлого. И иметь свою собственную фамилию, без единой ассоциации, и не делить ее с фриками, — пояснила Айза это решение на своей странице в социальной сети Instagram.

При этом телеведущая отказалась возвращать девичью фамилию Агапова, чтобы «не позорить родственников», а предпочла взять фамилию второго мужа Дмитрия Анохина, которую уже носила, но в 2020 году сменила на Долматову.

Напомним, что первым супругом Айзы был Алексей Долматов (Гуф), от брака с которым остался сын Сами. Пара состояла в официальных отношения с 2008 по 2014 год. В 2015 году Айза вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, у супругов родился сын Элвис, однако в 2020 году они сообщили о расставании. После этого у Айзы были отношения с певцом Олегом Майами, а летом 2021 года она рассказала о воссоединении с Гуфом, однако практически сразу после этого рэпер опубликовал видео, на котором обнимает свою девушку Юлию, после чего Айза обвинила его в предательстве.

В декабря 2020 года рэпер Гуф женился во второй раз. Новой супругой музыканта стала модель и танцовщица Юлия Королева.