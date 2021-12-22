«Идем со мной»: Гуф женился во второй раз

Фото: @therealguf / Официальный аккаунт Гуфа в Instagram

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) женился уже во второй раз. Новой супругой музыканта стала модель и танцовщица Юлия Королева.

«Идем со мной» — именно такой лаконичной фразой Гуф подписал публикацию в Instagram, где изображены счастливые молодожены.

Информация о романе рэпера с Королевой начала появляться еще в декабре 2019 года. Также накануне подписчики заговорили о том, что избранница музыканта беременна. Посколько на некоторых фотографиях у Королевы был заметен округлившийся живот.

До этого Гуф прожил в браке с телеведущей, блогером Айзой Анохиной. У них появился сын Сами Долматов. Пара развелась в 2014 году.

13 декабря «Вечерняя Москва» писала, что Айза Долматова и ее общий с рэпером Гуфом сын Сами высмеяли предстоящую свадьбу исполнителя. Айза разместила на своей странице в Instagram видео, в котором спросила: посетит ли свадьбу маленький Сами. Наследник музыканта сообщил, что торжество не состоится.

28 октября стало известно, что Алексей Долматов сделал официальное предложение руки и сердца своей возлюбленной, танцовщице Юлии Королевой. Девушка не стала долго тянуть с ответом.