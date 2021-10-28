Рэпер Гуф сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Фото: @therealguf / Официальный аккаунт Гуфа в Instagram

Рэпер Алексей Долматов, более известный по нику Гуф, решил жениться. Он сделал официальное предложение руки и сердца своей возлюбленной, танцовщице Юлии Королевой. Девушка не стала долго тянуть с ответом.

Она выложила в Instagram в раздел Stories видео, где рассказала подписчикам о радостном событии. Избранница музыканта прыгала и танцевала перед камерой, демонстрируя всем колечко на безымянном пальце.

— Я в шоке! Не могу не поделиться! Я так люблю тебя! Конечно, да! — кричала от восторга Юлия.

Долматов был женат на Айзе Анохиной. У них есть общий сын Сэм.

Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера. 66-летняя Лариса Копенкина ответила согласием на предложение руки и сердца предпринимателя Василия Райского, свадьба с которым должна была состояться 23 октября.