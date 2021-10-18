Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера

Фото: @larakopenkina / Страница Ларисы Копенкиной в Instagram

Бывшая супруга артиста Прохора Шаляпина 66-летняя Лариса Копенкина ответила согласием на предложение руки и сердцапредпринимателя Василия Райского, свадьба с которым состоится 23 октября.

Бракосочетание пройдет в окружении только самых близких людей. Его организацию взяла на себя продюсер Диана Бичарова. Платье невесты нежно-кремового цвета с ажурными рукавами и пышной юбкой стоит 158 тысяч рублей. А вот кольцо, которое жених преподнес будущей супруге, обошлось ему в три миллиона рублей.

Копенкина думала перенести торжество из-за трагедии, произошедшей в семье Шаляпина — смерти вскоре после свадьбы его жены Татьяны Дэвис.

— На семейном совете мы втроем решали, стоит ли сейчас проводить торжество, когда у Прохора такое горе. Все-таки он мне близкий человек, мы расстались мирно и до сих пор с удовольствием общаемся. Он знаком с моим Васей, я успела подружиться с его Таней, — рассказала Копенкина изданию KP.RU.

Будущие молодожены планировали поехать к Прохору и Татьяне в гости в США и до последнего надеялись, что Татьяна выздоровеет.

30 сентября стало известно, что супруга Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет от последствий коронавирусной инфекции. Певец подчеркнул, что всегда будет помнить и любить ее.

Позже Шаляпин рассказал, почему он так сильно страдает из-за ушедшей из жизни жены. По его словам, в своем последнем сообщении супруга написала, что это он стал причиной ее заражения.