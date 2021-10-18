XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера

Анастасия Колоскова

Общество
Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера
Фото: @larakopenkina / Страница Ларисы Копенкиной в Instagram

Бывшая супруга артиста Прохора Шаляпина 66-летняя Лариса Копенкина ответила согласием на предложение руки и сердцапредпринимателя Василия Райского, свадьба с которым состоится 23 октября.

Бракосочетание пройдет в окружении только самых близких людей. Его организацию взяла на себя продюсер Диана Бичарова. Платье невесты нежно-кремового цвета с ажурными рукавами и пышной юбкой стоит 158 тысяч рублей. А вот кольцо, которое жених преподнес будущей супруге, обошлось ему в три миллиона рублей.

Копенкина думала перенести торжество из-за трагедии, произошедшей в семье Шаляпина — смерти вскоре после свадьбы его жены Татьяны Дэвис.

— На семейном совете мы втроем решали, стоит ли сейчас проводить торжество, когда у Прохора такое горе. Все-таки он мне близкий человек, мы расстались мирно и до сих пор с удовольствием общаемся. Он знаком с моим Васей, я успела подружиться с его Таней, — рассказала Копенкина изданию KP.RU.

Будущие молодожены планировали поехать к Прохору и Татьяне в гости в США и до последнего надеялись, что Татьяна выздоровеет.

30 сентября стало известно, что супруга Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет от последствий коронавирусной инфекции. Певец подчеркнул, что всегда будет помнить и любить ее.

Позже Шаляпин рассказал, почему он так сильно страдает из-за ушедшей из жизни жены. По его словам, в своем последнем сообщении супруга написала, что это он стал причиной ее заражения.

Читайте также:
Прохор Шаляпинбывшая женаБраки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте