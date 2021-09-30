Умерла 42-летняя супруга Прохора Шаляпина

Фото: Instagram-аккаунт Прохора Шаляпина

Супруга Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась в возрасте 42 лет. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября, из прощального поста Шаляпина в его Instagram-аккаунте.

Шаляпин признался, что ему сложно поверить в смерть своей жены. Он подчеркнул, что всегда будет помнить и любить супругу.

— День погас и в доме мне поют ветра, что тебя здесь больше нет. Голос твой оставил мне дыханье снов, оставил аромат цветов и след белее облаков. Рука в моей руке и слезы на щеке, твой остывший след напомнит мне…Как я любил тебя, одна лишь ты могла взглядом разжигать огонь в моем одиноком сердце, — написал Шаляпин.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Позднее Дэвис попала в больницу с поражением легких. Женщину ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.