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Прохор Шаляпин женился на 42-летней миллионерше

Анастасия Колоскова

Общество
Прохор Шаляпин женился на 42-летней миллионерше
Фото: instagram.com/@shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Торжество в одном из самых дорогих отелей Лас-Вегаса обошлось молодоженам в 15 миллионов рублей.

Известно, что на мероприятии присутствовали лишь самые близкие пары.

37-летний певец исполнил на празднике популярные хиты Юры Шатунова и Верки Сердючки. Для бракосочетания Татьяна выбрала традиционное белое платье, а музыкант — светло-серый классический костюм.

42-летняя супруга Шаляпина является достаточно обеспеченной женщиной. Она владеет сетью адвокатских контор в Канаде.

В настоящее время супруги находятся в Америке, где Татьяна восстанавливается после перенесенного коронавируса.

Не секрет, что Шаляпин всегда предпочитал женщин постарше. В прошлом он был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая годилась ему в матери.

— Вообще список моих любовей — это первая двадцатка Forbes самых богатых женщин мира. Они в основном американки! Но есть и китаянки, и даже одна японка! Такая красивая, раздобревшая. Будет кормить меня шоколадками. Я, к сожалению, сладкоежка, — приводит слова исполнителя Starhit.

Недавно Шаляпин высказался о низкопробных сенсациях и высшем образовании в интервью «ВМ». Также он рассказал о судьбе народной песни и «вымирании» института продюсеров.

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