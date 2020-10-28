Певица Айза вернула фамилию рэпера Гуфа

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Исполнительница Айза Анохина вернула себе фамилию рэпера Гуфа (Алексея Долматова), с которым развелась в 2014 году. Документ о смене фамилии она опубликовала на личной странице в Instagram.

На кадре видно, что в графе инициалов указана фамилия Долматова.

— Жду поздравлений, — подписала пост звезда.

Гуф прокомментировал новость в числе первых, написал на английском «добро пожаловать обратно».

Многие подписчики поддержали такую перемену, заявив, что фамилия экс-супруга подходит Айзе больше. «Поздравляю, моя хорошая, удачи с нашей любимой фамилией»; «Гуф счастлив»; «Звучит красиво», — комментировали они.

Кроме того, некоторые пользователи предположили, что Айза и Долматов вновь вместе и даже решили расписаться.

Пара поженилась в 2008 году, этот брак продлился шесть лет, у супругов родился сын Сэм. Гуф и Айза развелись в 2014-м, позже девушка вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, в этом браке появился на свет их сын Элвис. В настоящее время звезда встречается с певцом Олегом Майами.

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