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«Итог все знают»: Айзу Анохину раскритиковали за фото с Олегом Майями
Айза Анохина / Фото: instagram.com/aizalovesam/

«Итог все знают»: Айзу Анохину раскритиковали за фото с Олегом Майями

Юлия Ямпольская

Звезды

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала новое фото со своим возлюбленным Олегом Майами, за что многие подписчики ее осудили. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На снимке пара влюбленных позируют в обнимку, держась за руки. Айза поблагодарила избранника за то, что он дает ей наслаждаться моментом и не торопит события. Также блогерша рассказала, что певец проявляет заботу по отношению к ней.

— Я совершенно не пойму с какой ты планеты, но точно не с этой...может быть с моей. Я ничего не хочу знать, особенно, что будет завтра, единственное, что я хочу, это быть с тобой, — написала Анохина.

Однако поклонники заметили, что Майами не первый, кому звезда посвящает подобные посты.

«С Димасиком начиналось также, итог все знают», «Айза, у тебя все в момент твой любви мужчина не с этой планеты», «Гуфа сильнее поздравила», «Читаю и думаю, где-то уже такое видела», — прокомментировали фолловеры.

Ранее блогерша Айза, которая недавно решила развестись со своим вторым мужем Дмитрием Анохиным, сильно поругалась с ним. Ссору она засняла на видео и опубликовала в Instagram Stories.

Читайте также: «Слишком много любви убьет нас»: Майами отреагировал на задержание Анохиной на Мальдивах

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