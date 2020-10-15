«Итог все знают»: Айзу Анохину раскритиковали за фото с Олегом Майями

Айза Анохина / Фото: instagram.com/aizalovesam/

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала новое фото со своим возлюбленным Олегом Майами, за что многие подписчики ее осудили. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На снимке пара влюбленных позируют в обнимку, держась за руки. Айза поблагодарила избранника за то, что он дает ей наслаждаться моментом и не торопит события. Также блогерша рассказала, что певец проявляет заботу по отношению к ней.

— Я совершенно не пойму с какой ты планеты, но точно не с этой...может быть с моей. Я ничего не хочу знать, особенно, что будет завтра, единственное, что я хочу, это быть с тобой, — написала Анохина.

Однако поклонники заметили, что Майами не первый, кому звезда посвящает подобные посты.

«С Димасиком начиналось также, итог все знают», «Айза, у тебя все в момент твой любви мужчина не с этой планеты», «Гуфа сильнее поздравила», «Читаю и думаю, где-то уже такое видела», — прокомментировали фолловеры.

Ранее блогерша Айза, которая недавно решила развестись со своим вторым мужем Дмитрием Анохиным, сильно поругалась с ним. Ссору она засняла на видео и опубликовала в Instagram Stories.

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