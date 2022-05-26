Рэпер Гуф стал отцом во второй раз

Фото: t.me/thealexguf

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, также известный как Гуф, стал отцом во второй раз.

Фотография Юлии и Алексея Долматовых появилась в соцсетях. На снимке родители в больничной палате держат на руках новорожденного ребенка. Пара еще не сообщала о поле малыша. Раскрывать имя ребенка родители также не стали.

В комментариях под постом пару поздравили с пополнением: «От души поздравляю вас»; «Квинтэссенция счастья»; «Растите здоровенькими и счастливыми».

О беременности Юлии стало известно во время московского концерта Гуфа 17 апреля. Рэпер вывел жену на сцену, попросил зал пошуметь для нее и сказал, что ребенок родится уже «совсем скоро».

У Гуфа также есть 12-летний сын Сами от Айзы, бывшей избранницы рэпера. Она рассказывала, что причиной расставания стали частые взаимные измены, сообщают РИА Новости.

Также известно, что после расставания Айза сменила фамилию, доставшуюся ей от бывшего мужа. При этом телеведущая отказалась возвращать девичью фамилию Агапова, чтобы «не позорить родственников», а предпочла взять фамилию второго мужа.