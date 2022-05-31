«Меняют одну курицу на другую»: Айза резко высказалась о своих бывших

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Айза-Лилуна Ай, бывшая жена репера Гуфа, высказалась о своих бывших.

— Это прямо как мои бывшие — меняют одну курицу на другую, — пошутила телеведущая в программе «Жидковские штучки» на «Субботе!».

Это кулинарное шоу, в нем Айза и ведущий готовили маринованного цыпленка. С результатом пришлось немного сжульничать. Вместо того, чтобы ждать два часа запекания, Жидковский вынес заранее приготовленную птицу, на что Айза и отшутилась про экс-бойфрендов.

По ходу шоу блогер удивился идее Айзы сменить имя и фамилию после развода с Дмитрием Анохиным. 37-летняя бизнес-леди призналась, что мечтала назвать Лилуной дочь и сама не ожидала от себя этой выходки.

Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, в конце 2021 года снова женился. Его избранницей стала танцовщица Юлия Королева, хотя Айза верила, что сможет вернуть бывшего мужа в семью.

Недавно у пары родилась дочь, Юлию уже выписали из роддома. Она рассказала о родах своих социальных сетях.

Также известно, что у Айзы напряженные отношения с новой женой Гуфа. В прошлом году она неожиданно заявила, что воссоединилась с бывшим мужем. Она уверяла, что Долматов на самом деле не любит танцовщицу, сообщает StarHit.