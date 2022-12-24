Около 300 новых вагонов «Москва-2020» начнут работу на новых участках метро в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 300 вагонов «Москва-2020» начнут работать на новых участках Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро столицы. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Там также отметили, что за последние 12 лет московское руководство закупило свыше четырех тысяч вагонов современного образца, что в свою очередь увеличило долю новых поездов в 5,5 раз.

Благодаря введению в эксплуатацию дополнительных вагонов повысится уровень комфорта на тех участках столичной подземки, где ходят поезда предыдущего поколения. Кроме того, будет сокращен интервал ожидания поездов.

По словам заммэра столицы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, за счет дополнительных поставок появится возможность открытия новых линий с коротким интервалом движения, и создания в метро новых рабочих мест с социальными гарантиями и стабильным доходом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что с 2020 года столичный метрополитен получил около 1160 новых вагонов.