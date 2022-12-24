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В МИД РФ назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии

Евгений Жуков
В мире
В МИД РФ назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии
Фото: МИД РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в субботу, 24 декабря, пояснил, что основная задача совместной российско-белорусской группировки войск заключается в том, чтобы при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии.

Помимо этого, дипломат посчитал некорректными заявления о том, что данная группировка может быть задействована в ходе специальной военной операции России на Украине.

Также Галузин подчеркнул, что Военная доктрина Союзного государства предполагает, что действия против любого государства-участника рассматривают как посягательство на союз в целом. В этом случае военное руководство двух стран самостоятельно принимает соответствующее решение об ответных мерах, передает РИА Новости.

До этого Михаил Галузин сообщил, что сотрудничество Молдавии и Североатлантического альянса разрушает безопасность страны. Галузин напомнил, что поставки в ту или иную страну западных вооружений становятся точкой подрыва безопасности самой страны, а также ее суверенитета.

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