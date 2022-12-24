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МИД России предрек катастрофу в Молдавии из-за сотрудничества с НАТО

Лейла Алиева
В мире
МИД России предрек катастрофу в Молдавии из-за сотрудничества с НАТО
Фото: МИД РФ

Сотрудничество Молдавии и НАТО разрушает безопасность страны. Об этом в субботу, 24 декабря, заявил заместитель главы МИД Михаил Галузин.

— Активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой Молдавии, — отметил он.

Галузин напомнил, что поставки в ту или иную страну западных вооружений становятся точкой подрыва безопасности самой страны, а также ее суверенитета. Это приближает страну к катастрофе, передает РИА Новости слова замглавы МИД.

Политолог Андрей Кортунов заявил, что антиправительственные митинги в Молдавии, начавшиеся на фоне глубокого экономического кризиса, вряд ли приведут к свержению действующей власти. Это лишь ослабит позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь.

По его словам, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя. При этом эксперт не видит серьезных предпосылок для свержения действующей власти, несмотря на нынешние антиправительственные митинги.

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