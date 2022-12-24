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Приметы и советы

Диетологи назвали два лучших продукта для роста волос

Ника Комкова
Общество
Диетологи назвали два лучших продукта для роста волос
Фото: shutterstock

Роскошная шевелюра — основа уверенности в себе, но не всем посчастливилось иметь густую «гриву». Поддерживать здоровье волос, особенно с возрастом, достаточно сложно: многие сталкиваются с ломкостью, истончением и выпадением.

Решить проблемы поможет ряд мер, среди которых изменение рациона питания. Врачи посоветовали регулярно есть киви и шпинат для придания волосам густоты и ускорения их роста, пишет американское издание She Finds. Они объяснили, почему эти суперпродукты незаменимы для красивых и крепких локонов.

Киви

Киви богаты множеством питательных веществ. Среди них — цинк для стимуляции роста волос, предотвращения их выпадения и появления перхоти.

— Киви также богат витаминами С, К, Е, калием и фолиевой кислотой, что помогают питать кожу головы, стимулирует кровообращение и предотвращает преждевременную седину, — рассказала доктор медицинских наук Кристина Хендия.

Здоровая кожа головы имеет решающее значение: волосы растут из корня в нижней части фолликула, затем в него поступает кровь. Она доставляет кислород и питательные вещества к корням, что стимулирует их рост.

Медик посоветовала есть киви несколько раз в неделю, но не переусердствовать, чтобы не навредить щитовидной железе. Вкусный фрукт хорош сам по себе или как ингредиент салата и смузи.

Шпинат

Шпинат содержит множество антиоксидантов — лютеин, бета-каротин, кумаровую и феруловую кислоты. Богат витаминами А, С, фолиевой кислотой, которые сохраняют волосы увлажненными, чтобы фолликулы не повреждались.

— Шпинат — один из самых мощных стимуляторов роста, — заверила дипломированная медсестра Кристина Кингсли. — Преобладание фолиевой кислоты и железа делает его эффективным средством для уменьшения поредения волос, вызванного дефицитом железа.

Шпинат можно добавлять в салаты, смузи, пасту, омлеты или есть как гарнир.

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