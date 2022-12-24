Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подросток пострадал при взрыве неустановленного предмета под Белгородом

Евгений Жуков
Происшествия
Подросток пострадал при взрыве неустановленного предмета под Белгородом
Фото: moscow-live

Подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, 14-летний мальчик наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подросток с травматическим повреждением стопы и лица был доставлен в областную детскую больницу. По словам Гладкова, состояние мальчика тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

Помимо этого, глава региона напомнил, что в предстоящие новогодние праздники и детские каникулы нужно уделить особое внимание безопасности детей, чье любопытство или незнание может привести к трагедии.

Губернатор подчеркнул, что из-за регулярных обстрелов приграничных населенных пунктов семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Семья пострадавшего находилась у родственников в Ракитянском районе, однако сегодня подросток отправился к отцу в Щетиновку, написал Гладков в своем Telegram-канале.

19 декабря глава Белгородской области заявил, что два человека, девушка и мужчина, пострадали в результате обстрела с украинской стороны поселка Красная Яруга на территории в Белгородской области.

Белгородская область Дети Взрывные устройства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте