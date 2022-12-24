Подросток пострадал при взрыве неустановленного предмета под Белгородом

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Подросток получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, 14-летний мальчик наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Подросток с травматическим повреждением стопы и лица был доставлен в областную детскую больницу. По словам Гладкова, состояние мальчика тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

Помимо этого, глава региона напомнил, что в предстоящие новогодние праздники и детские каникулы нужно уделить особое внимание безопасности детей, чье любопытство или незнание может привести к трагедии.

Губернатор подчеркнул, что из-за регулярных обстрелов приграничных населенных пунктов семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Семья пострадавшего находилась у родственников в Ракитянском районе, однако сегодня подросток отправился к отцу в Щетиновку, написал Гладков в своем Telegram-канале.

19 декабря глава Белгородской области заявил, что два человека, девушка и мужчина, пострадали в результате обстрела с украинской стороны поселка Красная Яруга на территории в Белгородской области.