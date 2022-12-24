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Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Евгений Жуков
Общество
Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
Фото: Telegram / АО «ОСК»

На 67-м году ушел из жизни генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации («ОСК»).

Там отметили, что на данном предприятии Бузаков проработал 35 лет, начав карьеру с должности инженера, которую он занял после окончания кораблестроительного института. Причина смерти гендиректора «Адмиралтейских верфей» не уточняется.

— Занимался любимым делом, не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу «Адмиралтейских верфей». Его не просто любили — его уважали за надежность, за верность слову, профессии и стране. За неравнодушие, за то, что всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался, — сообщили в пресс-службе.

«Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату, передает официальный сайт «ОСК».

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