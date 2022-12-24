Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся сегодня в уязвимой позиции. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC.

— Украина несет огромные потери и находится в великой опасности, — заявил он.

Военнослужащий отметил, что силы одной батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, которую военно-политическое руководство Соединенных Штатов намерено передать украинской стороне, глобально не изменит ситуацию «на земле» из-за подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии.

Помимо этого, генерал предложил передать ВСУ основные боевые танки США, а именно M1 Abrams, и ракеты типа «земля-земля» ATACMS, чтобы попытаться уравнять баланс сил.

До этого журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт написали в статье для New York Times, что украинские власти попали в безвыходное положение, при котором ВСУ обескровлены, а запасы вооружения, предоставленного западными государствами, порядочно истощились.