Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева

Евгений Жуков
В мире
Американский генерал заявил об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева
Фото: kyivcity.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся сегодня в уязвимой позиции. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC.

— Украина несет огромные потери и находится в великой опасности, — заявил он.

Военнослужащий отметил, что силы одной батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, которую военно-политическое руководство Соединенных Штатов намерено передать украинской стороне, глобально не изменит ситуацию «на земле» из-за подавляющего превосходства российской армии в авиации и артиллерии.

Помимо этого, генерал предложил передать ВСУ основные боевые танки США, а именно M1 Abrams, и ракеты типа «земля-земля» ATACMS, чтобы попытаться уравнять баланс сил.

До этого журналисты Джулианна Барнс, Хелен Купер и Эрик Шмитт написали в статье для New York Times, что украинские власти попали в безвыходное положение, при котором ВСУ обескровлены, а запасы вооружения, предоставленного западными государствами, порядочно истощились.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте