Токсиколог назвал способы облегчить похмелье после Нового года

Фото: Depositphotos

Избежать появления недомоганий и похмелья после празднования Нового года поможет соблюдение питьевого режима и временный отказ от употребления жирной пищи. Об этом сообщил врач-токсиколог Алексей Водовозов.

— Хорошей идеей будет перед сном выпить не более полулитра воды — обычной, не газированной и не минеральной. Этанол обладает мочегонным действием, обезвоживает, поэтому можно заранее увеличить количество воды в организме. Лучше, чтобы на следующий день была возможность поспать и дать ферментным системам время на утилизацию уксусного альдегида, — сказал он.

Специалист добавил, что утром необходимо продолжить восполнение потерянной жидкости. Хорошим вариантом будет питье морса, минералки или рассола.

Кроме того, Водовозов не рекомендует злоупотреблять жирной пищей. По его словам, после застолья она будет плохо переноситься организмом. Вместо нее лучше обратить внимание на более легкую пищу, цитирует токсиколога радио Sputnik.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две–три ложки. Такой подход позволит организму справиться с едой.