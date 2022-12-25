Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Киеве

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В столице Украины прогремели два взрыва. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил ряд украинских СМИ.

По данным издания «Вести», жители города услышали, как прозвучало только два взрыва. Как утверждает портал «Страна», один из них произошел в левобережной части Киева.

По информации издания Klymenko Time, произошедшее «связано с работой украинских военнослужащих». Несмотря на это, руководство Киева пока не дало официальной информации насчет произошедших взрывов, передает ТАСС.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России после взрыва на Крымском мосту.

В результате массированных ударов Украина начала испытывать трудности с энергетикой. Так, 23 декабря телеканал Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной страны. На кадрах СМИ сравнили ситуацию в стране в настоящее время с январем этого года.

Как сообщал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, российские ракетные удары парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. Всего было поражено более 1300 критически важных объектов.