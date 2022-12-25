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Строительство путепровода на юго-западе Москвы подошло к концу

Александр Афонин
Город
Строительство путепровода на юго-западе Москвы подошло к концу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 150 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— На каждом этапе строительства проходили проверки, в рамках которых инспекторы оценивали соответствие объекта проектной документации. Специалисты Центра экспертиз проверяли качество строительных материалов с помощью лабораторных исследований и испытаний, — сказал он.

По его словам, улично-дорожная сеть вблизи новой магистрали переустраивается в рамках строительства дублера МКАД на юго-западе города. Новый путепровод был построен за счет городского бюджета, а его протяженность составила 252 метра.

В рамках работ специалисты проложили новые инженерные коммуникации и обновили уже существующие. Для проезда автомобилей рабочие организовали двухполосное движение в каждом направлении. А для комфорта жителей прилегающего района были установлены шумозащитные экраны, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Новой Москве специалисты почти завершили строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Она включает в себя строительство проезжей части и трех искусственных сооружений.

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