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Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на Южнобутовской улице

Александр Афонин
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на Южнобутовской улице
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Горчакова Карта всех событий

Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы взяла под контроль уточнение деталей ДТП на Южнобутовской улице и принятие соответствующего процессуального решения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 25 декабря.

— Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП на улице Южнобутовской, а также принятие процессуального решения по данному факту, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль Toyota RAV4, арендованный в сервисе каршеринга, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Впоследствии автомобилист врезался в две машины, в результате чего водителей транспортных средств госпитализировали. Водитель «Тойоты» с места аварии скрылся, передает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 25 декабря. В результате аварии пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Район Южное Бутово ДТП Прокуратура
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