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Два человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на Южнобутовской улице

Юлия Курганова
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Два человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на Южнобутовской улице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Южнобутовская улица, 50 Карта всех событий

На Южнобутовской улице произошло столкновение трех машин с выездом на тротуар. В результате аварии пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 25 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

Уточняется, что ДТП случилось на Южнобутовской улице около дома № 50.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

24 декабря автобус коммерческого перевозчика загорелся в Щербинке. Во время происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших также нет. На данный момент на месте работают профильные специалисты столичных оперативных служб, которые устанавливают все детали происшествия.

До этого в Новой Москве водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. ДТП произошло на Калужском шоссе перед пересечением с 1-й Нововатутинской улицей.

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