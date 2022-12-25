«Она становится нелепой»: Кушанашвили высказался об увлечении Волочковой алкоголем

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Уже давно не секрет, что российская балерина Анастасия Волочкова имеет сильное увлечение алкоголем. Зачастую из-за этого ей приходится отбиваться от гневных комментариев, но журналист Отар Кушанашвили находит это «хобби» знаменитости даже милым.

— Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла. Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь, — сказал он.

По словам журналиста, в увлечении алкоголем со стороны Волочковой нет ничего плохого. Тем более что она сама неоднократно заявляла об отсутствии причин для беспокойства. Несмотря на это, выносливость балерины периодически пугает Кушанашвили, передает StarHit.

Накануне Анастасия Волочкова назвала ханжеством соблюдение влюбленными правила «первой брачной ночи». По словам знаменитости, перед вступлением в брак необходимо проверить интимную совместимость с избранником, ведь, по ее мнению, в таком вопросе нельзя полагаться на судьбу.