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Путин: Цель России — объединить русский народ

Александр Афонин
Политика
Путин: Цель России — объединить русский народ
Фото: Администрация президента РФ

Сегодняшней целью России является объединение всего русского народа, руководство страны предпринимает все действия исключительно в интересах граждан. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил российский президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

— «Разделяй и властвуй» — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — сказал он.

По словам президента, сегодня Кремль действует в правильном направлении. Идет активная оборона национальных интересов, а другого выбора, кроме как защита граждан, просто нет. Несмотря на это, Москва готова договориться со всеми участниками текущего конфликта о лучшем исходе событий. Путин подчеркнул, что Россия всегда стремилась к мирному урегулированию конфликтов, передает РИА Новости.

До этого издание 19FortyFive сообщило, что высказывания Владимира Путина о финансировании Вооруженных сил России можно считать поворотным моментом в стратегии Москвы в рамках проводимой спецоперации на Украине. В материале отметили выступление главы государства по поводу развертывания межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в качестве гарантии безопасности и сохранения суверенитета страны.

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