Фото: Администрация президента РФ

Российские военнослужащие смогут уничтожить все комплексы ПВО Patriot в случае реализации их поставок от США для Украины. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Конечно пощелкаем, 100 процентов, — заявил президент.

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день Украина все равно не имеет в своем распоряжении подобных орудий.

До этого Владимир Путин заявил, что решение о поставках США зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Он уточнил, что стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие».

Как считает экс-офицер американской разведки Скотт Риттер, военно-политическое руководство США поставит Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Он также отметил, что данные орудия плохо себя зарекомендовал во время двух иракских кампаний американской армии.