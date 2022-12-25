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Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежат попытки Запада растащить Россию

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежат попытки Запада растащить Россию
Фото: Администрация президента РФ

В основе политики стран Запада лежит принцип «разделяй и властвуй», с помощью которого они хотели растаскать Россию и продолжают эти попытки до сих пор. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в воскресенье, 25 декабря, в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

— «Разделяй и властвуй» — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — сказал он.

Глава государства добавил, что Россия еще в 2014 году предпринимала попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. Однако обратная сторона была настроена иным образом, в результате чего в регионе начали проводиться военные действия.

Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские военнослужащие смогут уничтожить все комплексы ПВО Patriot в случае реализации их поставок от США для Украины. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день украинские военные все равно не имеют в своем распоряжении подобных орудий.

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