«Никаких шансов»: военный эксперт — о намерении Киева «вернуть» Крым

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым в 2023 году. О том, каковы шансы Украины на вторжение в Крым, «Вечерней Москве» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров. Ничего удивительного в словах Ермака нет.

— Никаких шансов на захват Крыма у Украины нет. До Ермака Зеленский заявлял, что он летом будет в Черном море купаться в Крыму. Их дело — заявлять, они это делают со всех сторон, — уверен Дандыкин.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что Крым очень надежно защищен. На подступах к полуострову организована укрепленная система обороны (в основном на Запорожском направлении).

Так что шансы ВСУ на прорыв обороны российских сил близки к нулю.

— Чтобы украинские военные могли попасть в Крым, им сначала нужно пройти через нашу оборону. Я глубоко сомневаюсь, что ВСУ смогут это сделать, даже с учетом подготовки резервов, которую они сейчас ведут. Максимум до весны они подготовят 20–30 тысяч человек, — полагает Дандыкин.

Он также напомнил, что на Украине говорят не только о своих намерениях. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал о планируемом серьезном наступлении российской армии. Однако в то же время он признавал, что не может дать точных прогнозов о том, в каком направлении оно будет вестись.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Почти 97 процентов избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. После этого российские власти неоднократно повторяли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».