Армия КНР провела учения у острова Тайвань

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Китайская армия провела военные учения в морском и воздушном пространстве рядом с островом Тайвань. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

— Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, — рассказал он.

По его словам, эти учения — решительный ответ Китая на недавнюю провокацию со стороны США. Более того — войска НОАК продолжат действовать ради защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, передает РИА Новости.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем. По его словам, США не готовы к появлению на мировой сцене державы, которая была бы равна им по экономической и военно-политической мощи. Ломанов отметил, что Америка имеет сильное желание не дать Китаю развиваться, что для КНР неприемлемо.