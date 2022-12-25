Умер водитель легковушки, в которую врезался грузовик на шоссе Энтузиастов

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля, в который врезался грузовик на шоссе Энтузиастов, скончался. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что пассажир, сидевший в машине в момент ДТП, находится в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал ведомства.

Авария, о которой идет речь, произошла утром 25 декабря в районе дома 64 по шоссе Энтузиастов. Легковушка совершала поворот через проезжую часть, когда в нее врезался грузовик. От силы удара автомобиль откинуло на десяток метров.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ выехал на перекресток на красный сигнал светофора. После чего произошло столкновение с грузовиком.