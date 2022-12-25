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Тишковец рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Тишковец рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В последние дни декабря в столице ожидаются оттепель и слякоть. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Начиная с четверга и до конца года в атмосфере средней полосы России установится западно-восточный перенос атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, из-за чего среднесуточная температура окажется на 4–6 градусов выше многолетних показателей, — отметил он.

В начале недели холод усилится, а ночью морозы окрепнут до 7–12 градусов. Днем температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов. Во вторник ожидаются осадки в виде снега и метели, а максимальная температура повысится до 0 — минус 5 градусов, передает РИА Новости.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что после резкого похолодания в столице ожидается гололедица, которая продлится два дня. Пешеходам и водителям следует быть особенно внимательными.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.

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