«Риск смерти повышается»: врач Чернышова назвала самые опасные последствия гриппа

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Грипп — коварное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения. Некоторые из них могут остаться с человеком на всю жизнь. О самых опасных и наиболее распространенных последствиях гриппа «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам врача, одно из частых осложнений гриппа — миокардит (воспаление сердечной мышцы).

— Это заболевание проявляется слабостью, в некоторых случаях — перебоями в работе сердца, одышкой или учащенным сердцебиением, — рассказывает собеседница «ВМ». — Иногда симптомы сглажены, и человек просто никак не почувствует себя нездоровым. Чем раньше осложнение будет обнаружено, тем быстрее с этим что-то можно сделать. Последствия миокардита могут остаться с человеком на всю жизнь либо как нарушение сердечного ритма, либо как сердечная недостаточность.

Грипп также может осложниться менингитом. Это воспаление оболочек мозга, которое иногда бывает тяжелым.

Крайне опасно одновременное течение вируса гриппа и бактериального заболевания. Такая «консолидация» — риск смерти.

— Бывают тяжелые ситуации, когда вирус гриппа объединяется с какой-нибудь бактерией. Эта консолидация может привести к быстрому развитию заболевания, которое иногда заканчивается летально, — предупредила Чернышова.

По словам эксперта, еще одно частое осложнение — пневмония (воспаление легких). Это осложнение опасно тем, что может приводить к тяжелым нарушениям дыхания.

При этом важно понимать, что у привитых людей вероятность развития осложнений после гриппа ниже.

— Я всегда рекомендую делать прививки. Даже если привитый человек заболеет гриппом, он, скорее всего, не погибнет от тяжелых осложнений, и течение заболевания будет легче, — уверена врач.

Кроме того, Черышева настоятельно советует оставаться дома при малейших симптомах гриппа. Тем, кто все же заболел, она рекомендует следующее:

соблюдайте постельный режим, особенно в первые дни заболевания;

пейте больше жидкости (вода, чай);

сбивайте температуру, если она выше 38,5 градуса и плохо переносится;

более низкую температуру лучше не сбивать, так как вирусы будут быстрее погибать.

В России протекает серьезная эпидемия гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости уже превышены на 20 процентов. Подробнее об эпидемии гриппа в России и причинах ее возникновения — в материале «ВМ».