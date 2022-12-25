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Кириенко назвал защиту России людьми разной веры гарантией победы

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Кириенко назвал защиту России людьми разной веры гарантией победы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Люди разных национальностей, которые входят в добровольческий отряд РСБИ, в одних окопах защищают свою единую родину — Россию. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

— Я хочу главное сказать: сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания — и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры — в одних окопах защищают одну единую родину — Россию. Люди разного вероисповедания, на разных языках, к разным богам, но молитва за одно и то же — за одну большую общую победу, — сказал он в рамках визита в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

По словам Кириенко, РУС является высокопрофессиональной системой качественной подготовки, и прохождение курса там является важнейшим шагом, передает РИА Новости.

В этот же день Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыли в Чечню с рабочим визитом.

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