Кириенко назвал защиту России людьми разной веры гарантией победы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Люди разных национальностей, которые входят в добровольческий отряд РСБИ, в одних окопах защищают свою единую родину — Россию. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

— Я хочу главное сказать: сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания — и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры — в одних окопах защищают одну единую родину — Россию. Люди разного вероисповедания, на разных языках, к разным богам, но молитва за одно и то же — за одну большую общую победу, — сказал он в рамках визита в Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

По словам Кириенко, РУС является высокопрофессиональной системой качественной подготовки, и прохождение курса там является важнейшим шагом, передает РИА Новости.

В этот же день Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыли в Чечню с рабочим визитом.