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Кириенко и Трутнев прибыли в Чечню с рабочим визитом

Лейла Алиева
Общество
Кириенко и Трутнев прибыли в Чечню с рабочим визитом
Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыли в Чечню. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщи глава республики Рамзан Кадыров.

— Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом, — написал он в своем Telegram-канале.

Трутнев и Кириенко совместно с Кадыровым посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

До этого Кадыров рассказал, что на освобожденных территориях Запорожской области продолжаются планомерные зачистки ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный». Чеченские военнослужащие действуют предельно аккуратно и быстро, чтобы минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и избежать потерь.

Он также сообщил, что российские силовики в ходе зачистки населенных пунктов Херсонской области сумели задержать украинских диверсантов. По его словам, те планировали организовать подрыв.

Чечня Рамзан Кадыров
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