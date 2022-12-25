Новак заявил, что Европа не сможет заменить нефтепродукты РФ после ввода эмбарго

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Россия будет ждать окончательного решения Евросоюза по вопросу эмбарго. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в воскресенье, 25 декабря.

— Европа была для нас основным рынком сбыта нефтепродуктов. Посмотрим, какие решения они в итоге примут. Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо, — отметил он.

Новак предположил, что ЕС введет исключения, как с нефтью. Также, несмотря на отказ от российской нефти, Германия и Польша подали заявку на прокачку в следующем году, пишет ТАСС.

В свою очередь глава российского Министерства финансов Антон Силуанов до этого заявил, что Россия принципиально не станет осуществлять поставки нефти по ценам, которые были установлены странами Запада. Министр добавил, что в текущих условиях Россия будет искать новых потребителей нефти.

Потолок цен на российскую нефть действует уже 20 дней. В начале следующей недели Россия анонсирует свои ответные меры на введенный Западом запрет. Как страна ответит на введенный ценовой потолок и почему уже сейчас очевидно, что ограничение не работает, — в материале «Вечерней Москвы».