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Newsweek: От рождественского обращения Зеленского веет отчаянием и пессимизмом

Лейла Алиева
В мире
Newsweek: От рождественского обращения Зеленского веет отчаянием и пессимизмом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем рождественском обращении выразил отчаяние и пессимизм. Об этом заявил обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

— Его послание в канун Рождества было скорее мрачным, чем воодушевляющим, — отметил он.

Журналист добавил, что в речи главы украинского государства чувствовался «горький привкус отчаяния», особенно в словах о потере любви, надежды и даже самого себя.

Недавно Зеленский опубликовал рождественское видеообращение. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились данным роликом, отметив надоевший образ украинского лидера на экранах. Многие комментаторы пожаловались, что в последнее время украинский президент начал выпускать слишком много видеообращений.

На днях пользователи социальной сети Twitter из Соединенных Штатов подвергли Зеленского жесткой критике после того, как он попросил у президента США Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов Patriot. Так, один из комментаторов написал, что обоих лидеров стран «нужно упечь в тюрьму».

Украина Владимир Зеленский обращение
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