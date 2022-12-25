Захарова назвала причину роста антисемитизма в США

Фото: МИД РФ

Почвой для роста антисемитизма в США стала легкость применения «культуры отмены» в отношении целых народов. Об этом заявила в воскресенье, 25 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Очевидно, что проблема заключается не в самих социальных сетях, а в том же, в чем и 80 лет назад: в экспериментах либеральной демократии над человеком и в западной диктатуре, — отметила она.

В пример Захарова привела заявления популярного артиста и кумира молодежи Канье Уэста, где он открытo признается в симпатиях к Адольфу Гитлеру. Помимо этого антисемиты-радикалы нападают на синагоги по всей стране, а на стенах появляются антисемитские граффити и муралы.

Именно легкость «культуры отмены» в отношении целых народов и стала главной причиной роста антисемитизма в США, считает политик. Более того, в декабре в Вашингтоне была учреждена межведомственная группа по борьбе с антисемитизмом, что доказывает насколько проблема стала серьезной в стране, написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине. В МИД заявили, что закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине», который подписал украинский лидер в 2020 году, не действует.