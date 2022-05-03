МИД РФ ответил на заявления Израиля про антисемитизм на Украине

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Министерство иностранных дел России заявило, что президент Украины Владимир Зеленский спекулирует на своем происхождении для прикрытия неонацистской политики. Об этом сообщили во вторник, 3 мая, в Telegram-канале ведомства.

— О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе. В качестве одного из «железобетонных» аргументов приводится еврейское происхождение Владимира Зеленского. Аргумент мало того что несостоятельный, еще и лукавый, — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине», который подписал украинский лидер в 2020 году, не действует. Отмечается, что бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, а, наоборот, пестуются.

Сообщение служит ответом главе МИД Израиля Яира Лапида. В ведомстве отметили, что его «антиисторические» заявления во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.

До этого МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений по поводу высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова. Яир Лапид назвал высказывания российского министра «возмутительными».

По его словам, они являются «ужасной исторической ошибкой». Лапид напомнил, что евреи не убивали себя во время холокоста. Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля заявил, что обвинение евреев в антисемитизме — «самый низменный уровень расизма в отношении евреев».