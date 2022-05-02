Посла России в Израиле вызвали в МИД страны после высказываний Лаврова о евреях

Фото: Пресс-служба Совфеда

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова на встречу с заместителем гендиректора министерства для разъяснений по поводу интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщила пресс-служба израильского ведомства.

— Вследствие возмутительных высказываний министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова МИД Израиля вызвал посла РФ в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем гендиректора МИД, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным газеты The Jerusalem Post, накануне Сергей Лавров дал интервью итальянским СМИ, где раскритиковал Владимира Зеленского и нацистские элементы на Украине.

Глава израильского МИД Яир Лапид назвал высказывания российского министра «возмутительными». По его словам, они являются «ужасной исторической ошибкой». Лапид напомнил, что евреи не убивали себя во время Холокоста. Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля заявил, что обвинение евреев в антисемитизме — «самый низменный уровень расизма в отношении евреев».