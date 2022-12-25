Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из Дома музыки в Москве из-за угрозы взрыва
Из Московского международного дома музыки эвакуировали 2,6 тысячи человек в связи с угрозой взрыва. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.
В настоящее время полиция проводит проверку в здании площадью 42 тысячи квадратных метров. На месте происшествия дежурят экстренные службы города.
В момент эвакуации в Доме музыки проходило как минимум четыре представления в разных залах.
Позже стало известно, что в результате проверки экстренные службы не обнаружили ничего подозрительного, передает Telegram-канал.
Еще одна эвакуация произошла в Басманном суде 19 октября после сообщения о минировании здания. Инцидент произошел за 20 минут до начала слушания дела еврейского агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль, а также оказывает помощь участникам программы, ведет работу с национальными общинами и образовательные курсы.