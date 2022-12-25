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Рогозин сообщил о предстоящей операции по извлечению осколка

Лейла Алиева
Общество
Рогозин сообщил о предстоящей операции по извлечению осколка
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В понедельник, 26 декабря, руководителю группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрию Рогозину проведут операцию по извлечению осколка, попавшего в него при обстреле гостиницы в Донецке. Об этом он сообщил в воскресенье, 25 декабря, в интервью ТАСС.

— Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра она должна пройти. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича, — рассказал он.

При этом извлечь осколок будет проблематично, поэтому специалисты в настоящее время думают, как это лучше сделать, передает ТАСС.

Рогозин получил ранение в Донецке 22 декабря. Он попал под обстрел во время рабочей встречи. Его и еще двоих пострадавших в ходе обстрела доставили в ростовский военный клинический госпиталь.

Позже Рогозина перевезли в Москву, поскольку специалисты из Донецка и Ростова-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность.

В свою очередь сын Рогозина Алексей заявил, что гуляющие по Сети сведения об ухудшении состояния здоровья его отца не соответствует действительности.

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