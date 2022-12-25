Минобрнауки предложило увеличить ряд стипендий с 2023 года

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Минобрнауки России предложило с 1 сентября следующего года увеличить ряд стипендий до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов. Соответствующие проекты постановлений опубликованы на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

— Проектом постановления предлагается утвердить с 1 сентября 2023 года новые правила назначения и выплаты стипендий имени Собчака и стипендий имени Лихачева, а также увеличить размер указанных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц, — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, предлагается увеличить до 15 тысяч рублей в месяц стипендии имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына и стипендию имени Андрея Вознесенского. А стипендию имени Владимира Туманова — до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов.

Недавно Минобрнауки предложило со следующего года назначить десять стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц студентам экономических факультетов государственных вузов, десять стипендий (с такой же суммой) имени государственного деятеля Юрия Маслюкова, столько же стипендий имени заслуженного ученого Владимира Туманова для студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция».