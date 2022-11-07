Минобрнауки предложило повысить некоторые именные стипендии

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Минобрнауки РФ предложило увеличить некоторые именные стипендии для студентов до 15 тысяч рублей и для аспирантов до 20 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 ноября.

— Минобрнауки России намерено повысить размер некоторых именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, а также увеличить количество указанных выплат до десяти. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, — говорится в сообщении.

Со следующего года рекомендуется назначить десять стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц студентам экономических факультетов государственных вузов, десять стипендий (с такой же суммой) имени государственного деятеля Юрия Маслюкова, столько же стипендий имени заслуженного ученого Владимира Туманова для студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция». Также десять стипендий в размере 20 тысяч рублей аспирантам вузов и научных организаций, обучающих по программам подготовки научных ‎и научно-педагогических кадров в области юриспруденции, говорится на сайте Минобрнауки РФ.

В октябре сообщалось, что Минобрнауки намерено обязать вузы формировать у студентов нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму. На данный момент стандарты обучения бакалавров учитывают требования к изучению ряда универсальных компетенций.