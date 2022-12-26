Овчинский: Участники проекта «Открой#Моспром» побывали на 110 фабриках и заводах в 2022 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За 2022 год на фабриках и заводах города провели около 800 экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром». Это в четыре раза больше по сравнению с предыдущим сезоном. Участники познакомились с работой 110 промышленных предприятий, побывали в их музеях, а также побывали в роли промышленников во время мастер-классов по изготавлению сладостей и косметики. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Проект «Открой#Моспром» около 4 лет знакомит гостей и жителей столицы с производственными процессами и историей развития промышленности Москвы. Организаторы в рамках проекта проводят не только экскурсии, но и мастер-классы, дегустации, интеллектуальные игры, специальные маршруты и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

— В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель. Мы продолжаем вносить разнообразие в проект, предлагаем новые форматы – с этого года увеличилось количество мастер-классов и дегустаций, – рассказал Владислав Овчинский.

Он также отметил, что проект интересен аудитории разных возрастов: дети, студенты и взрослые с удовольствием наблюдают за процессом производства товаров народного потребления – одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Глава ведомства добавил, что в туры по предприятиям отправляются также группы студентов профильных учебных заведений. Для учащихся это отличная возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством. В 2022 году заводы посетили 2,8 тысячи студентов московских вузов. Кроме того, организаторы в этом сезоне провели специальный IT-маршрут. Его участники посетили завод «Микрон», где производятся чип-модули для банковских карт и даже космических аппаратов.

Экскурсанты также побывали в офисе VK. Здесь им рассказали о проектах и сервисах компании, позволяющих общаться, осваивать новые профессии, слушать музыку и решать множество других задач. Студенты-посетители узнали больше об истории развития российской социальной сети ВКонтакте и о новых трендах общения в интернете, а жители Москвы о платформе Одноклассники.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

В 2022 году к проекту присоединились еще более 20 компаний, которые принимали гостей. Их знакомили с тонкостями производства на Московском комбинате игрушек и Останкинском мясоперерабатывающем заводе. На предприятии «Траяна» показали, как из обычного листа металла создаются конвейеры, а на производстве «Московский картофель» – как из картофеля получаются тонкие слайсы чипсов.