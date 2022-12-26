Здание театра «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна» капитально отремонтируют
В Москве согласовали проект капитального ремонта здания театра «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна». Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
— Фасадные стены очистят до исторического цвета кирпича, затем нанесут средства, образующие водоотталкивающую пленку. Также восстановят отсутствующие декоративные вставки и облицовку цоколя из полированной гранитной плитки бежево-коричневого цвета, — рассказала Яковлева.
Она также добавила, что в рамках ремонта специалисты установят новые декоративные решетки вентшахт в форме вертикальных реек. Все эти меры позволят улучшить внешний вид здания и подчеркнуть его облик.
Проект предусматривает замену старых деревянных дверей, наружной витражной конструкции и объемных витрин для афиш на современные плоские рекламные конструкции.
Специалисты также приведут в порядок зрительный зал на втором этаже. Интерьер помещений фойе, вестибюля, гардероба, кабинетов и зрительного зала обновят по специально разработанному дизайн-проекту.
На главном и на заднем фасаде здания театра создадут архитектурную подсветку, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома № 14/8 на Яузском бульваре, построенного в 1927 году.