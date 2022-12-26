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Здание театра «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна» капитально отремонтируют

Анастасия Колоскова
Город
Здание театра «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна» капитально отремонтируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 17 Карта всех событий

В Москве согласовали проект капитального ремонта здания театра «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна». Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Фасадные стены очистят до исторического цвета кирпича, затем нанесут средства, образующие водоотталкивающую пленку. Также восстановят отсутствующие декоративные вставки и облицовку цоколя из полированной гранитной плитки бежево-коричневого цвета, — рассказала Яковлева.

Она также добавила, что в рамках ремонта специалисты установят новые декоративные решетки вентшахт в форме вертикальных реек. Все эти меры позволят улучшить внешний вид здания и подчеркнуть его облик.

Проект предусматривает замену старых деревянных дверей, наружной витражной конструкции и объемных витрин для афиш на современные плоские рекламные конструкции.

Специалисты также приведут в порядок зрительный зал на втором этаже. Интерьер помещений фойе, вестибюля, гардероба, кабинетов и зрительного зала обновят по специально разработанному дизайн-проекту.

На главном и на заднем фасаде здания театра создадут архитектурную подсветку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершены работы по обновлению дома № 14/8 на Яузском бульваре, построенного в 1927 году.

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