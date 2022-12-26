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Пять ледовых арен общей площадью около 80 тысяч квадратных метров строят в Москве

Полина Долганова
Город
Пять ледовых арен общей площадью около 80 тысяч квадратных метров строят в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пять специализированных ледовых арен строят в столице в настоящее время. Совокупная площадь объектов составит около 80 тысяч «квадратов». Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, до конца года в городе завершится строительство ледового дворца «Кристалл» в «Лужниках». Его площадь составит около 24,5 тысячи квадратных метров.

В следующем году для горожан откроется крытая ледовая арена в Щербинке. Также отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций ведутся во дворце спорта «Самбо-70» в Ясеневе.

Кроме того, в скором времени ожидается открытие двухэтажного спортивного комплекса «Сталкер» на Машкинском шоссе.

Еще одной ледовой ареной, которая будет радовать жителей столицы, станет обновленный дворец в парке «Сокольники».

Войстратенко добавил, что в Москве также возводят несколько многофункциональных спортивных комплексов, в составе которых появятся ледовые катки, передает официальный портал мэра столицы.

С начала текущего года специалисты возвели 19 спортивных объектов на территории города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По словам заммэра, в городе начали работу спорткомплексы районного значения и знаковые объекты, среди которых международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Кроме того, специалисты ввели в эксплуатацию BMX-велодром в Дмитровском районе, футбольное поле с подогревом в Ясеневе и многое другое.

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