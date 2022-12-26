Дети из регионов России посетят Москву на новогодних праздниках

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

С 3 по 8 января 2023 года по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина столицу посетят ребята из российских регионов, в том числе новых территорий. Юных гостей ждет обширная программа в рамках проекта «Город открытий», сообщил замглавы аппарата мэра и правительства столицы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

— «Город открытий» — флагманский образовательно-туристический проект Комитета по туризму города Москвы, который объединяет этот потенциал и представляет столицу в роли единого образовательного пространства для подрастающего поколения. Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации, — рассказал он.

Евгений Козлов выразил надежду, что поездка поможет ребятам открыть новые возможности для развития и выбрать будущую профессию.

Для гостей столицы подготовили восемь образовательно-туристических маршрутов: «Урбанистика», «Транспорт и космос», «Цифровые технологии и телекоммуникации», «Биотехнологии и биомедицина», «Креативные индустрии», «Энергетика», «Гуманитарные технологии» и «Экология».

Столицу посетят, в том числе, дети из многодетных и социально незащищенных семей, дети участников СВО, а также победители и призеры конкурсов и олимпиад регионального и всероссийского уровней, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за первые три квартала 2022 года Москву посетили почти 14 миллионов туристов.