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Спорткомплекс с бассейном для училища олимпийского резерва построили в СВАО Москвы

Полина Долганова
Город
Спорткомплекс с бассейном для училища олимпийского резерва построили в СВАО Москвы
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, улица Лескова, 25А Карта всех событий

Новый корпус с бассейном построили для Московского среднего специального училища олимпийского резерва (МССУОР) № 4 имени А.Я. Гомельского в СВАО столицы. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, объект возводился за счет бюджета города. Корпус располагается по адресу улица Лескова, дом 25а. В нем располагается бассейн площадью 25 на 16 метров. Также в пристройке к основному зданию училища появились игровой и тренажерный залы, кабинеты врачей и массажный кабинет.

Фасад здания, совокупная площадь которого составляет семь тысяч квадратов, оформлен с помощью витражей и цветных композитных панелей.

В настоящее время в училище занимаются 1200 молодых спортсменов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2022 года город предоставил шесть земельных участков для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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