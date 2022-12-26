Военный аналитик назвал оружие, которое поможет уничтожить группировки ВСУ в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Уничтожить группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса можно с помощью ракет «Сатана». Такое мнение выразил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются «Сатана». Они находятся в шахтах и могут уничтожить весь мир, — отметил специалист.

Он уточнил, что упомянутые ракеты чаще всего используют с целью запуска спутников.

По мнению эксперта, российская армия может поместить в ракеты конвенциональную боеголовку и наносить ей удары на средней дистанции. Это поможет отсечь всю Украину по левому берегу и ликвидировать украинские силы в Донбассе.

Прохватилов добавил, что данный вид оружия может гарантировать победу ВС РФ в ходе спецоперации, передает Ura.ru.

Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада — выяснила «Вечерняя Москва». По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ.